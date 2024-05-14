Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продлить трудовой договор с клубом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По сведениям источника, руководство «Аль-Насра» заинтересовано в сохранении звездного португальца. Отмечается, что сам Роналду не проч остаться в команде.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала января 2023 года. В текущем сезоне 39-летний игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 42 мяча и записал на свой счет 12 ассистов.

Действующий трудовой договор Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины следующего года.