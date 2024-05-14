Клуб Бензема может остаться без главного тренера

Главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо может покинуть свой пост. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо. Пока точно неизвестно, произойдет отставка сейчас или по завершении сезона.

Напомним, что аргентинский наставник возглавил команду в ноябре прошлого года. Он заключил контракт на полтора года. Под руководством Марсело «Аль-Иттихад» сыграл 30 поединков, в которых отпраздновал 14 побед, трижды сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

В составе этого саудовского клуба выступает бывший нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.