​Сын Роналду мечтает сыграть вместе с ним

Португальский нападающий Криштиану Роналду, скорее всего, закончит свою карьеру в Саудовской Аравии, но не исключено, что при этом он успеет сыграть со своим сыном, Роналду-младшим. Об этом общественности сообщил сам Криштиану:

- Сын часто говорит мне - папа, поиграй ещё несколько сезонов, и мы с тобой сыграем вместе. Я не знаю, если это возможно, но попробую, - заявил Роналду-старший.

Напомним, что Роналду выступает в Саудовской Аравии уже полтора года. Ранее в своей карьере он поиграл за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».