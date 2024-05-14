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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Сын Роналду мечтает сыграть вместе с ним

14 Мая 2024 • 02:51 Комментировать

Португальский нападающий Криштиану Роналду, скорее всего, закончит свою карьеру в Саудовской Аравии, но не исключено, что при этом он успеет сыграть со своим сыном, Роналду-младшим. Об этом общественности сообщил сам Криштиану:

- Сын часто говорит мне - папа, поиграй ещё несколько сезонов, и мы с тобой сыграем вместе. Я не знаю, если это возможно, но попробую, - заявил Роналду-старший.

Напомним, что Роналду выступает в Саудовской Аравии уже полтора года. Ранее в своей карьере он поиграл за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».  


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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