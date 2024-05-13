Кейн укусил Роналду: португалец полтора года без трофеев в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду с прошлой зимы выступает в Саудовской Аравии, но до сих пор не завоевал ни одного трофея. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется такой «диете» португальца.

Победа только в товарищеском турнире

Формально Роналду с «Аль-Насром» всё же завоевал в 2023-м один кубок, который даже носит гордое имя – Арабская лига чемпионов… Однако это своего рода коммерческий турнир, в котором принимают участие клубы из Азии и Африки. Всё же участникам этого соревнования важнее выиграть Лигу чемпионов Африки и Азии соответственно, чем данный турнир.

Пожалуй, именно Роналду как раз и было важно выиграть хоть что-то. Он в итоге стал лучшим бомбардиром, оформил дубль в финале против «Аль-Хиляля» и был очень расстроен, что не получил ещё и личную награду лучшему игроку решающего матча. Однако остальные участники всё же видели приоритет в данном турнире.

Официальных трофеев у Роналду нет

Если же говорить об официальных трофеях, то у Роналду их нет. В прошлом году чемпионом Саудовской Аравии стал «Аль-Иттихад», а в этом – «Аль-Хиляль». Любопытно, что в минувшем сезоне «Аль-Наср» был лидером турнира к моменту прихода Роналду. Однако затем в очном матче команда португальца проиграла «Аль-Иттихаду», опустилась на второе место и догнать соперника уже не смогла. В нынешнем «Аль-Хиляль» задал сумасшедший темп, за 31 матч потеряв лишь четыре очка и не проиграв ни разу. В очной встрече в первом круге «Аль-Наср» был разгромлен со счётом 0:3.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» в полуфинале Кубка дома уступил скромной «Аль-Вехде». В этом у Роналду ещё есть шанс взять хотя бы второй по значимости трофей страны, но в финале команду ждёт всё тот же «Аль-Хиляль». Именно ему в этом году «Аль-Наср» проиграл в полуфинале Суперкубка. В минувшем сезоне на той же стадии Роналду с партнёрами проиграл «Аль-Иттихаду».

Не смог Роналду помочь своей команде и в Азиатской лиге чемпионов. «Аль-Наср» легко вышел из группы, в 1/8 спокойно обыграл соотечественников из «Аль-Файхи», а португалец забил по голу в каждом из матчей. Однако в четвертьфинале «Аль-Наср» споткнулся об эмиратский «Аль-Айн», уступив в серии пенальти. Справедливости ради стоит отметить, что подопечные Эрнана Креспо затем обыграли тот самый «Аль-Хиляль» и сейчас в финале бьются с японской «Йокогамой». Так или иначе, Роналду пока без трофеев.

Виноват ли Роналду в отсутствии трофеев у «Аль-Насра»?

Впрямую обвинять Роналду сложно, в конце концов его статистика поражает. В 41 матче во всех турнирах он забил 42 гола и сделал 12 результативных передач. Для сравнения, Карим Бензема за «Аль-Иттихад» в 29 встречах отличился всего 13 раз и записал на свой счёт 8 ассистов. Очевидно, что Роналду в своей манере остаётся голодным до голов и результата.

Проблема «Аль-Насра» скорее как раз и заключается в чрезмерной ставке на Роналду. Вся команда, по сути, играет на португальца, который должен решать. Если уж не он, то не забудем про Садио Мане. Так или иначе, но команда уверена, что звёзды сами по себе принесут результат. В том же «Аль-Хиляле» Жорже Дезуш выстроил другую игру, где важнее команда. В итоге даже серьёзная травма Неймара, который пропустил большую часть сезона, никак не повлияла на эту команду.

Иными словами, Роналду нельзя назвать главной причиной неудач, просто тренер не хочет выстраивать какую-то командную игру. С другой стороны, тут же хочется задаться привычным вопросом для последних лет карьеры португальца. А готов ли он быть частью системы? Мы видели эти проблемы в «Ювентусе» и «МЮ», где португалец забивал, но из-за своей пассивности в прессинге, например, создавал много проблем. В конце концов, по слухам, именно Роналду настоял на том, чтобы в апреле прошлого года «Аль-Наср» уволил Руди Гарсию с поста главного тренера. В итоге Луиш Каштру создал для форварда комфортные условия, чтобы тот набирал личную статистику, но вот трофеев пока нет.

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Роман Андреев