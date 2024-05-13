Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Кейн укусил Роналду: португалец полтора года без трофеев в Саудовской Аравии

13 Мая 2024 • 17:30 Комментировать

Криштиану Роналду с прошлой зимы выступает в Саудовской Аравии, но до сих пор не завоевал ни одного трофея. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется такой «диете» португальца.

Победа только в товарищеском турнире

Формально Роналду с «Аль-Насром» всё же завоевал в 2023-м один кубок, который даже носит гордое имя – Арабская лига чемпионов… Однако это своего рода коммерческий турнир, в котором принимают участие клубы из Азии и Африки. Всё же участникам этого соревнования важнее выиграть Лигу чемпионов Африки и Азии соответственно, чем данный турнир.         

Пожалуй, именно Роналду как раз и было важно выиграть хоть что-то. Он в итоге стал лучшим бомбардиром, оформил дубль в финале против «Аль-Хиляля» и был очень расстроен, что не получил ещё и личную награду лучшему игроку решающего матча. Однако остальные участники всё же видели приоритет в данном турнире.

Официальных трофеев у Роналду нет

Если же говорить об официальных трофеях, то у Роналду их нет. В прошлом году чемпионом Саудовской Аравии стал «Аль-Иттихад», а в этом – «Аль-Хиляль». Любопытно, что в минувшем сезоне «Аль-Наср» был лидером турнира к моменту прихода Роналду. Однако затем в очном матче команда португальца проиграла «Аль-Иттихаду», опустилась на второе место и догнать соперника уже не смогла. В нынешнем «Аль-Хиляль» задал сумасшедший темп, за 31 матч потеряв лишь четыре очка и не проиграв ни разу. В очной встрече в первом круге «Аль-Наср» был разгромлен со счётом 0:3.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» в полуфинале Кубка дома уступил скромной «Аль-Вехде». В этом у Роналду ещё есть шанс взять хотя бы второй по значимости трофей страны, но в финале команду ждёт всё тот же «Аль-Хиляль». Именно ему в этом году «Аль-Наср» проиграл в полуфинале Суперкубка. В минувшем сезоне на той же стадии Роналду с партнёрами проиграл «Аль-Иттихаду».

Не смог Роналду помочь своей команде и в Азиатской лиге чемпионов. «Аль-Наср» легко вышел из группы, в 1/8 спокойно обыграл соотечественников из «Аль-Файхи», а португалец забил по голу в каждом из матчей. Однако в четвертьфинале «Аль-Наср» споткнулся об эмиратский «Аль-Айн», уступив в серии пенальти. Справедливости ради стоит отметить, что подопечные Эрнана Креспо затем обыграли тот самый «Аль-Хиляль» и сейчас в финале бьются с японской «Йокогамой». Так или иначе, Роналду пока без трофеев.

Виноват ли Роналду в отсутствии трофеев у «Аль-Насра»?

Впрямую обвинять Роналду сложно, в конце концов его статистика поражает. В 41 матче во всех турнирах он забил 42 гола и сделал 12 результативных передач. Для сравнения, Карим Бензема за «Аль-Иттихад» в 29 встречах отличился всего 13 раз и записал на свой счёт 8 ассистов. Очевидно, что Роналду в своей манере остаётся голодным до голов и результата.

Проблема «Аль-Насра» скорее как раз и заключается в чрезмерной ставке на Роналду. Вся команда, по сути, играет на португальца, который должен решать. Если уж не он, то не забудем про Садио Мане. Так или иначе, но команда уверена, что звёзды сами по себе принесут результат. В том же «Аль-Хиляле» Жорже Дезуш выстроил другую игру, где важнее команда. В итоге даже серьёзная травма Неймара, который пропустил большую часть сезона, никак не повлияла на эту команду.

Иными словами, Роналду нельзя назвать главной причиной неудач, просто тренер не хочет выстраивать какую-то командную игру. С другой стороны, тут же хочется задаться привычным вопросом для последних лет карьеры португальца. А готов ли он быть частью системы? Мы видели эти проблемы в «Ювентусе» и «МЮ», где португалец забивал, но из-за своей пассивности в прессинге, например, создавал много проблем. В конце концов, по слухам, именно Роналду настоял на том, чтобы в апреле прошлого года «Аль-Наср» уволил Руди Гарсию с поста главного тренера. В итоге Луиш Каштру создал для форварда комфортные условия, чтобы тот набирал личную статистику, но вот трофеев пока нет.

Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала»

Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры

Роман Андреев


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Гарри Кейн Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Модрич принял решение по будущему Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Быков: «Если мы не будем давать молодёжи раскрываться, то у нас и будущего не будет» Канарейкин: «Кузнецов — главное разочарование сезона» Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
17:55 · Франция. Лига 1
Обамеянг и ещё один игрок «Марселя» могут отправиться в Саудовскую Аравию
16:38 · Саудовская Аравия
Роналду раскрыл один из своих секретов
07:53 · Англия. Премьер-лига
Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой»
04:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять тер Штегена в летнее трансферное окно
12 Мая
14:40 · Саудовская Аравия
Неймар: «В этом сезоне я не смог принести болельщикам радость»
10:26 · Саудовская Аравия
Гаттузо получил предложение из Саудовской Аравии - назван клуб
11 Мая
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» хочет купить известного форварда из АПЛ
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может продать игрока в Саудовскую Аравию за большие деньги
04:04 · Германия. Бундеслига
Ройс интересен двум клубам слухи
10 Мая
10:05 · Саудовская Аравия
Стала известна голевая статистика Роналду в последних восьми матчах
08:18 · Англия. Премьер-лига
Клуб Роналду начал работу над покупкой звёздного полузащитника «Манчестер Юнайтед»
08:00 · Саудовская Аравия
Роналду эмоционально прокомментировал победу «Аль-Насра»
08 Мая
18:10 · Испания. Ла Лига
Не в «Реал»: Десайи посоветовал Мбаппе ехать в Саудовскую Аравию 1
10:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выставила Рафинью на трансфер, саудовские клубы готовы заплатить 80 миллионов евро 2
07 Мая
03:11 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какие клубы может перейти ван Дейк слухи
Все новости