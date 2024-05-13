Роналду раскрыл один из своих секретов

Звёздный нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду раскрыл один из секретов, который помогает ему справляться со стрессом и хорошо спать.

«Есть одна важная вещь: я не говорю после 10-11 часов вечера. Я не говорю по телефону. Я не люблю говорить в вечернее время из-за моего мозга. Так что после 10 часов не звоните мне!» - слова Роналду приводит портал Goal.

Криштиану Роналду 39 лет, его действующий контракт с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года. Ближайшим летом Роналду выступит за сборную Португалии на чемпионате Европы. Турнир пройдёт в Германии.

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