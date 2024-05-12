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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар: «В этом сезоне я не смог принести болельщикам радость»

12 Мая 2024 • 14:40 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Хиляль Эр-Рияд
17.05 21:00

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар рассказал о состоянии своего здоровья.

Напомним, что в октябре 2023 года бразилец получил тяжёлую травму.

«Со мной все хорошо. Мне не терпится вернуться на поле. Болельщики просто невероятны. К сожалению, я не смог принести им того счастья, которого они заслуживают, но вы можете быть уверены, что в следующем сезоне нам будет очень весело», — цитирует игрока журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

Нападающий перебрался в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ» минувшим летом. С тех пор он принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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