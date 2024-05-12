Гаттузо получил предложение из Саудовской Аравии - назван клуб

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом информирует инсайдер Санти Ауна.

По данным источника, экс-наставник «Милана» получил предложение от клуба «Аль-Таавун». Гаттузо в ближайшее время должен дать ответ потенциальному работодателю.

Последним местом работу Дженнаро был французский «Марсель». Он занимал пост главного тренера провансальской команды с сентября 2023 года по февраль 2024-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таавун» занимает четвертое место. Команда набрала 52 балла после 31 встречи.