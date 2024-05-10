Стала известна голевая статистика Роналду в последних восьми матчах

Нападающий Криштиану Роналду демонстрирует высокую результативность в последних поединках «Аль-Насра». Во вчерашней встрече с «Аль-Ахдудом» 39-летний форвард не ушел с поля без забитого мяча.

Стоит отметить, что в восьми последних матчах 39-летний бомбардир отметился 12 голами. В этих встречах Криштиану записал на свой счет три хет-трика.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 28 матчей. Нападающий записал на свой счет 33 забитых мяча и десять результативных передач. В турнирной таблице чемпионата «Аль-Наср» занимает вторую строчку.

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