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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду эмоционально прокомментировал победу «Аль-Насра»

10 Мая 2024 • 08:00 Комментировать

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал очередной пост после победы своей команды. В поединке 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии КриРо и компания с трудом одолели «Аль-Ахдуд» со счетом 3:2. В активе португальца один из голов.

«Никогда не сдавайтесь. Только вперед!» - оставил сообщение 39-летний звездный бомбардир в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 28 матчей, в которых записал на свой счет 33 забитых мяча и десять голевых передач. «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Аль-Хилялю».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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