Гол Роналду и дубль Брозовича: «Аль-Наср» с проблемами вырвал победу над «Аль-Ахдудом»

В 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» встречался в гостях с «Аль-Ахдудом». Криштиану Роналду прогнозируемо обозначился в стартовом составе команды Луиша Каштру.

На прошлых выходных Роналду и Месси устроили особо рьяный раунд заочной конкуренции. Их команды забили по шесть мячей своим соперникам. Если Криштиану отметился голевым хет-триком в ворота «Аль-Вахды» из Мекки, то Лионель решил стрельнуть другим образом. Месси забил один мяч в ворота «Нью-Йорк Ред Буллз», зато сделал целых пять результативных передач. Так кто из этой парочки выступил круче в конце предыдущей недели? О вкусах не спорят. Точнее, спорят, но истина бывает недостижимой.

На новые подвиги Роналду с «Аль-Насром» поехал в Наджран. Тамошний «Аль-Ахдуд» занимает одну из аутсайдерских позиций в турнирной таблице. Именно эта команда стала очередным соперником «рыцарей Неджда». И не пришлось «Аль-Насру» испытывать проблемы с тем, чтоб побыстрей открыть счёт. Аль-Хассан в чужой штрафной скинул на Брозовича, а Марсель вкрутил мяч в правый угол. И второй гол не заставил себя долго ждать. Тоже в ворота хозяев. Аль-Хассан ещё один голевой пас оформил. Справа оторвался от Рубаи и выполнил прострельную передачу. Отскок от Роналду привёл мяч в сетку. 0:2.

Обретя такое довольно комфортное преимущество, «Аль-Наср» отошёл назад, чтобы удерживать счёт в обороне. Удалось визитёрам благополучно уйти на перерыв, ничего не пропустив. Другое дело, что крупной цифры на табло не образовалось. Судья в поле слушал видеоассистентов по поводу падения Мане в чужой штрафной площадке – пенальти назначен не был. Криштиану справа с острого угла мастерски подкинул мяч в дальнюю крестовину – так португалец упустил возможность дубль оформить.

«Аль-Ахдуд» не собирался сворачивать атакующие попытки во втором тайме. В то же время «Аль-Наср» не пользовался своими шансами в игре вторым номером. В частности, Роналду не довернул мяч в левый угол. Мане ещё угодил в штангу. На исходе часа игры хозяева сократили отставание в счёте. Аль-Хабиб с подбора с подступов к штрафной площади поразил правый нижний угол (1:2). Спустя десять минут Лапорт выступил техничным защитником («врагом своей команды») и подарил мяч Педросе, а Годвин успешно пробил в обвод Оспины (2:2).

Игра явно шла не по сценарию «Аль-Насра». Роналду доругался с арбитром до жёлтой карточки. Оспине ещё довелось выручать свою команду. Криштиану имел момент, вырываясь один на один с вратарём, но упал на газон и не заработал пенальти. Впрочем, гости додавили хозяев. Роналду попал головой в перекладину, атака «Аль-Насра» продолжилась, и Брозович в падении красиво загнал мяч в сетку (2:3).

Таким образом, «Аль-Наср» отсрочил коронацию «Аль-Хиляля». В случае ничейного результата чемпионская интрига была бы окончательно убита, а так она останется еле живой предположительно до субботы, когда «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Хазмом». А в 32-м туре «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» сойдутся между собой.

Кирилл Иванцов