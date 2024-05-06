39-летний Роналду проводит самый результативный сезон за восемь лет

В минувший уик-энд состоялся поединок 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Вахдой». Хозяева отпраздновали разгромную победу со счетом 6:0.

Тремя голами в составе «Аль-Насра» отметился 39-летний центрфорвард Криштиану Роналду. Благодаря этому португалец довел число своих голов в сезоне-2023/2024 до 45. Это самый высокий показатель результативности звездного нападающего за последние восемь лет. В сезоне-2015/2016 КриРо забил 51 гол за мадридский «Реал».

После этой победы «Аль-Наср» набрал 74 балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.