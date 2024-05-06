В «Аль-Насре» высказались о сильных качествах Криштиану Роналду

Тренер саудовского «Аль-Насра» Витор Северино поделился мнением об игре нападающего команды Криштиану Роналду.
«Роналду – пример профессионального футболиста. Криштиану много работает на тренировках. Он всегда начинает первым занятие и последним его заканчивает. Трудолюбие и жажда успеха сделали его великим. Это его сильная сторона. Роналду – прирожденный лидер. На поле все игроки смотрят на него как на вожака», - передает слова специалиста Al Nassr Zone.
В текущем сезоне 39-летний португальский форвард провел 40 поединков, в которых записал на свой счет 41 забитый мяч и 12 голевых передач.
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