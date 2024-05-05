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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду высказался о хет-трике в ворота «Аль-Вахды»

05 Мая 2024 • 13:36 Комментировать (1)

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поблагодарил фанатов за поддержку после победы в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой» (6:0). 39-летний португалец оформил хет-трик в этой встрече.

«Чувствую себя отлично, спасибо команде и фанатам!» — написал Роналду в соцсетях.

Роналду лидирует по количеству хет-триков среди действующих футболистов — 66. На счету форварда «Интер Майами» Лионеля Месси их 57.

Португальский футболист выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. Его команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице саудовской про-лиги с 74 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
05 Мая 2024 в 14:20
ай малаца.. действовай такжы и дальшы.. йо-хо-хо..
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