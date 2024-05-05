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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду увеличил отрыв от Месси по хет-трикам

05 Мая 2024 • 08:54 Комментировать

Накануне прошел поединок 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Вахдой». Команда Криштиану Роналду одержала разгромную победу со счетом 6:0.

В прошедшей встрече 39-летний португальский бомбардир отметился тремя забитыми мячами. Это 66-й хет-трик в карьере Криштиану. Роналду является лидером по этому показателю среди действующих футболистов. У ближайшего преследователя – аргентинского форварда Лионеля Месси – 57 хет-триков за карьеру.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 27 поединков. Нападающий забил 32 гола (восемь – с пенальти) и сделал десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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