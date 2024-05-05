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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду оформил 10-й «идеальный» хет-трик в карьере

05 Мая 2024 • 00:23 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
6:0
Аль-Вахда Мекка

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отпраздновал очередной хет-трик.

Португалец помог своей команде разгромить «Аль-Вахду» – 6:0. 39-летний форвард отличился уже на пятой минуте, спустя всего семь минут оформил дубль, а в начале второго тайма поразил ворота в третий раз. Примечательно, что Роналду смог забить обеими ногами и головой – таким образом, он в десятый раз в карьере оформил так называемый «идеальный» хет-трик, докладывает MessivsRonaldo. В общей сложности на счету звёздного ветерана уже 66 хет-триков на профессиональном уровне.

Криштиану Роналду уверенно лидирует в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 32 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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