Роналду высказался после хет-трика

В субботу вечером «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии обыграл команду «Аль-Вахда» (Мекка) со счётом 6:0. Звёздный нападающий Криштиану Роналду стал автором хет-трика. После игры 39-летний португалец сделал публикацию в социальных сетях. Она представляет собой несколько фотографий с матча, сопровождённых текстом.

«Чувствую себя отлично, спасибо команде и болельщикам», - написал Роналду.

«Аль-Наср» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. От «Аль-Хиляля» команда отстаёт на девять очков, проведя на одну игру больше.