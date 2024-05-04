Гейм, сет и хет-трик Роналду: «Аль-Наср» победил со счётом 6:0 и продолжил погоню за «Аль-Хилялем»

«Аль-Наср» и «Аль-Вахда» сошлись в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 30-го тура состоялся 4 мая в городе Эр-Рияд.

Если Криштиану Роналду хочет тешить себя мечтами о чемпионстве, то ошибаться больше нельзя. Более того, нужно рассчитывать на все поражения «Аль-Хиляля». До финиша сезона всего пять туров, отставание – 12 баллов. Победа над аутсайдерами из «Аль-Вахда» нужна была критически, а добиваться её вышли главные звёзды – Криштиану Роналду, Отавио, Брозович и Мане. У соперников широкой публике знаком лишь Одион Игало, успевший немного поиграть за «Манчестер Юнайтед».

Интриги «Аль-Наср» не дал. К 20-й минуте уже хозяева оформили разгром, сподобившись на три быстрых гола. А началось всё с ужасающей ошибки Мунира, голкипер «Аль-Вахда» просто выкатил мяч на Роналду, которому не составило труда поразить опустевший створ – 1:0. Второй гол создал Брозович, вырезавший шикарную диагональ на угол вратарской площади. КриРо выпрыгнул в окружении двух защитников, пробив без шансов для Мунира – 2:0.

Третий мяч случился без участия Роналду. Мягкий заброс Садио Мане находит Отавио в центре штрафной площади, португалец моментально оценивает ситуацию и в касание перебрасывает Мунира – 3:0. Слишком быстро «Аль-Наср» оформил разгром, естественно, темп такой хозяева удерживать не собирались. Случился ещё удар Криштиану Роналду с угла штрафной площади, с которым наконец-то справился Мунир, и дали хозяева поиграть сопернику.

Так Абдулазиз Нур прибежал к воротам с правого края, попытался подать, а мяч после рикошета и «добавки» Одиона Игало закрутился в перекладину. Был ещё перерыва на водопой, который дал дополнительных сил хозяевам. Особенно взбодрился Садио Мане, который получил мяч от Отавио, пустился в соло, обошёл двух соперников и прошил Мунира – 4:0. Четыре гола увидели зрители в первом тайме.

Игра сделана, всё понятно, но Мане и Криштиану успокаиваться не собираются. Садио разрезающим пасом нашёл Роналду в центре штрафной площади, португалец стряхнул с плеч оппонента и пробил под перекладину – 5:0. И только после пятого гола «Аль-Наср» убрал ногу с педали газа. Но в самой концовке прилетел и шестой. Аль-Немер с точки пенальти пальнул в штангу, Аль-Фатил первым сориентировался на добивании – 6:0. Гейм, сет и матч.

Крупно побеждает «Аль-Наср» и продолжает погоню за «Аль-Хилялем». Вот только всё зависит не от Криштиану Роналду – Малком и компания могут оформить чемпионство уже очень скоро.