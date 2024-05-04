Роналду сделал дубль за 12 минут матча с «Аль-Вахдой»

В эти минуты «Аль-Наср» на своём поле принимает клуб «Аль-Вахда» в рамках 30-го тура саудовского чемпионата.

На данный момент идёт первый тайм, счёт 3:0 в пользу хозяев. Криштиану Роналду, нападающий «Аль-Насра», открыл счёт на 5-й минуте матча, а спустя восемь минут португалец записал на свой счёт второй мяч.

В текущем сезоне португальский игрок принял участие в 27 матчах за «Аль-Наср», в которых забил 31 гол и сделал 10 результативных передач на партнёров. Его контракт с саудовским клубом действует до 2025 года.

За текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.ru.