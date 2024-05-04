Назван клуб, который готовит предложение Моуринью

Жозе Моуринью находится без работы с января после увольнения из итальянской «Ромы». В обозримом будущем известный португальский специалист может получить предложение из Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, на Моуринью нацелился клуб «Аль-Кадисия».

В настоящий момент «Аль-Кадисия» играет во втором по рангу дивизионе Саудовской Аравии. При этом команда почти обеспечила себе повышение в классе. Боссы клуба имеют высокие амбиции, желая бросить вызов лучшим командам страны.

Отмечается, что Моуринью должен прибыть в Эль-Хубар для переговоров в конце мая.