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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Назван клуб, который готовит предложение Моуринью

04 Мая 2024 • 17:29 Комментировать

Жозе Моуринью находится без работы с января после увольнения из итальянской «Ромы». В обозримом будущем известный португальский специалист может получить предложение из Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, на Моуринью нацелился клуб «Аль-Кадисия».

В настоящий момент «Аль-Кадисия» играет во втором по рангу дивизионе Саудовской Аравии. При этом команда почти обеспечила себе повышение в классе. Боссы клуба имеют высокие амбиции, желая бросить вызов лучшим командам страны.

Отмечается, что Моуринью должен прибыть в Эль-Хубар для переговоров в конце мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Аль-Кадисия
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