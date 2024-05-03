Гаттузо получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии сделал официальное предложение Дженнаро Гаттузо. Об этом в социальных сетях информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. При этом имя заинтересованного клуба не раскрывается.

Отмечается, что Гаттузо входит в шорт-лист итальянского «Торино». Теперь же у молодого тренера есть вариант и в Саудовской Аравии.

46-летний Дженнаро Гаттузо не имеет тренерской работы с февраля текущего года после увольнения из французского «Марселя» по причине неудовлетворительных результатов. Ранее итальянец работал с рядом команд, в частности с «Валенсией» и «Наполи».