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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гаттузо получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

03 Мая 2024 • 19:38 Комментировать

Клуб из Саудовской Аравии сделал официальное предложение Дженнаро Гаттузо. Об этом в социальных сетях информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. При этом имя заинтересованного клуба не раскрывается.

Отмечается, что Гаттузо входит в шорт-лист итальянского «Торино». Теперь же у молодого тренера есть вариант и в Саудовской Аравии.

46-летний Дженнаро Гаттузо не имеет тренерской работы с февраля текущего года после увольнения из французского «Марселя» по причине неудовлетворительных результатов. Ранее итальянец работал с рядом команд, в частности с «Валенсией» и «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Дженнаро Гаттузо
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