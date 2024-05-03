Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии

03 Мая 2024 • 08:30 Комментировать

Криштиану Роналду в феврале 2025 года отпразднует своё 40-летие. Великий португальский игрок неожиданно для многих год назад принял решение перебраться в Саудовскую Аравию. Несмотря на весьма преклонный для футболиста возраст, Роналду приехал не отбывать номер, а доказывать свою состоятельность. Учитывая прекрасную физическую форму португальца, он сможет ещё поиграть несколько лет на уровне аравийского чемпионата. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует результативность португальца и подсчитывает, через какое количество времени он сможет стать лучшим бомбардиром Саудовской Про-лиги в истории.  

Рекорды и анархия

Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию для того, чтобы поднять статус местного чемпионата. Самая большая заработная плата, возможность выбора главного тренера, партнёров по команде и проживание с женщиной, с которой официально не расписан… Саудиты были готовы пойти на любой каприз, лишь бы Роналду был доволен. Криштиану отплатил за гостеприимство сполна. Именно его фигура способствовала последующему переезду в Саудовскую Аравию других звёзд мирового футбола, среди которых Неймар и Бензема. Сам Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола по голам в национальных лигах, будучи игроком «Аль-Насра». Впереди у Криштиану, который не собирается вешать бутсы на гвоздь, главная задача – стать чемпионом Саудовской Аравии.

До рекорда почти сотня голов

Вместе с титулами в составе «Аль-Насра» честолюбивый Криштиану Роналду наверняка мечтает о том, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории Саудовской Про-лиги. И эта мечта вполне достижима. Возглавляет список Омар Аль-Сома, в активе которого 144 гола в 180 проведённых матчах. 35-летний сириец лучшие годы провёл в составе «Аль-Ахли», но в последние два года выступает в Катаре. Криштиану Роналду на данный момент имеет 43 забитых мяча и сможет достигнуть лидера через три с половиной года, если будет забивать с прежней результативностью. В текущем сезоне у португальца 29 мячей в Саудовской Про-лиге. Даже если Роналду сбавит результативность, то наверняка сможет «наводить ужас» на соперников по лиге и до 45 лет. Дисциплины и мотивации португальцу не занимать. Запас Роналду наверняка не помешает. Лучший из действующих игроков лиги Абдерразак Хамдалла имеет в активе 129 мячей и в текущем сезоне забил 19 голов, а значит, уже в следующем сезоне 33-летний форвард «Аль-Иттихада» сможет превзойти отметку в 144 гола. В целом Роналду есть какие рекорды бить и куда стремиться к 45 годам.

Наиболее известные бомбардиры в истории Саудовской Про-лиги

Место
Игрок
Кол-во матчей
Кол-во голов
1 Омар Аль-Сома 180 144
2 Нассер Аш-Шамрани 240 138
3 Абдерразак Хамдалла 137 129
6 Бафетимби Гомис 106 81
10 Один Игало 98 64
17 Талиска 68 56
26 Криштиану Роналду 42 43

Константин Лицин

Сможет ли Роналду до завершения карьеры стать лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии?
Да, конечно Нет, уже старый и не тянет
РезультатыАрхив
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала» «Барселона» летом может выгнать звезду – раскрыто имя В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
Спортивные новости
Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.05.24 в 18:00
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Видео
03.05.24 в 21:00
Абха Абха
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Видео
03.05.24 в 21:00
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Аль-Фейха Аль-Фейха
1.53 4.15 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
02 Мая
08:06 · Саудовская Аравия
Роналду высказался о победе «Аль-Насра»
07:59 · Испания. Ла Лига
Бензема прибыл в «Реал» - названа причина
01 Мая
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» следит за ван Дейком, но у защитника есть крупное предложение из Саудовской Аравии слухи
14:00 · Саудовская Аравия
Роналду послал предупреждение соперникам
30 Апреля
04:22 · Англия. Премьер-лига
Саудовские клубы готовят более 100 млн евро за звезду Премьер-лиги слухи
28 Апреля
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может отпустить Салаха в Саудовскую Аравию – названа возможная сумма трансфера слухи
12:18 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» Сака высказался о Криштиану Роналду
07:57 · Саудовская Аравия
Роналду высказался после победы «Аль-Насра»
27 Апреля
08:10 · Испания. Ла Лига
Насри назвал двух легенд, которые могли затмить Роналду и Месси
00:08 · Саудовская Аравия
​Альваро Гонсалесу вернули кошелёк спустя восемь месяцев после пропажи
26 Апреля
02:17 · Германия. Бундеслига
Мусиала выбрал между Роналду и Месси
01:34 · Саудовская Аравия
Реабилитация Неймара идёт по плану - растут шансы увидеть его на Копа Америка
25 Апреля
22:29 · Испания. Ла Лига
Ракитич: «Месси мог бы стать лучшим левым защитником в мире, если бы захотел»
12:39 · США. МЛС
Ракитич: «Неймар — мой любимый игрок, но Месси — лучший в истории» 1
24 Апреля
18:32 · США. МЛС
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: Месси умнее Роналду
Все новости