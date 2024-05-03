Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии

Криштиану Роналду в феврале 2025 года отпразднует своё 40-летие. Великий португальский игрок неожиданно для многих год назад принял решение перебраться в Саудовскую Аравию. Несмотря на весьма преклонный для футболиста возраст, Роналду приехал не отбывать номер, а доказывать свою состоятельность. Учитывая прекрасную физическую форму португальца, он сможет ещё поиграть несколько лет на уровне аравийского чемпионата. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует результативность португальца и подсчитывает, через какое количество времени он сможет стать лучшим бомбардиром Саудовской Про-лиги в истории.

Рекорды и анархия

Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию для того, чтобы поднять статус местного чемпионата. Самая большая заработная плата, возможность выбора главного тренера, партнёров по команде и проживание с женщиной, с которой официально не расписан… Саудиты были готовы пойти на любой каприз, лишь бы Роналду был доволен. Криштиану отплатил за гостеприимство сполна. Именно его фигура способствовала последующему переезду в Саудовскую Аравию других звёзд мирового футбола, среди которых Неймар и Бензема. Сам Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола по голам в национальных лигах, будучи игроком «Аль-Насра». Впереди у Криштиану, который не собирается вешать бутсы на гвоздь, главная задача – стать чемпионом Саудовской Аравии.

До рекорда почти сотня голов

Вместе с титулами в составе «Аль-Насра» честолюбивый Криштиану Роналду наверняка мечтает о том, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории Саудовской Про-лиги. И эта мечта вполне достижима. Возглавляет список Омар Аль-Сома, в активе которого 144 гола в 180 проведённых матчах. 35-летний сириец лучшие годы провёл в составе «Аль-Ахли», но в последние два года выступает в Катаре. Криштиану Роналду на данный момент имеет 43 забитых мяча и сможет достигнуть лидера через три с половиной года, если будет забивать с прежней результативностью. В текущем сезоне у португальца 29 мячей в Саудовской Про-лиге. Даже если Роналду сбавит результативность, то наверняка сможет «наводить ужас» на соперников по лиге и до 45 лет. Дисциплины и мотивации португальцу не занимать. Запас Роналду наверняка не помешает. Лучший из действующих игроков лиги Абдерразак Хамдалла имеет в активе 129 мячей и в текущем сезоне забил 19 голов, а значит, уже в следующем сезоне 33-летний форвард «Аль-Иттихада» сможет превзойти отметку в 144 гола. В целом Роналду есть какие рекорды бить и куда стремиться к 45 годам.

Наиболее известные бомбардиры в истории Саудовской Про-лиги

Место Игрок Кол-во матчей Кол-во голов 1 Омар Аль-Сома 180 144 2 Нассер Аш-Шамрани 240 138 3 Абдерразак Хамдалла 137 129 6 Бафетимби Гомис 106 81 10 Один Игало 98 64 17 Талиска 68 56 26 Криштиану Роналду 42 43

Константин Лицин