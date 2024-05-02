Роналду высказался о победе «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Халиджем» в полуфинале Кубка короля Саудовской Аравии.

«Финал Кубка короля. Только вперед», - гласит сообщение португальского бомбардира в социальных сетях.

Напомним, что «Аль-Наср» отпраздновал уверенную победу со счетом 3:1. В активе Криштиану два забитых мяча. В финальном поединке турнира команде Роналду будет противостоять «Аль-Хиляль».

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии форвард провел 26 поединков. Роналду записал на свой счет 29 забитых мячей (восемь - пенальти) и десять голевых передач.