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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду высказался о победе «Аль-Насра»

02 Мая 2024 • 08:06 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Халиджем» в полуфинале Кубка короля Саудовской Аравии.

«Финал Кубка короля. Только вперед», - гласит сообщение португальского бомбардира в социальных сетях.

Напомним, что «Аль-Наср» отпраздновал уверенную победу со счетом 3:1. В активе Криштиану два забитых мяча. В финальном поединке турнира команде Роналду будет противостоять «Аль-Хиляль».

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии форвард провел 26 поединков. Роналду записал на свой счет 29 забитых мячей (восемь -  пенальти) и десять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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