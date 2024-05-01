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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду замутил дубль и подарил Мане пенальти: «Аль-Наср» – в финале Кубка Короля

01 Мая 2024 • 22:56 Комментировать (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
3:1
Аль-Халидж
окончен

Спустя четыре дня «Аль-Наср» снова встретился с «Аль-Халиджем». В субботу они сошлись в рамках чемпионата, а в первый день последнего месяца весны – в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд3:1Аль-Халидж
(1:0) Роналду Криштиану17'  
(2:0) Мане Садио37'  
(3:0) Роналду Криштиану57'  
  82'Аль-Тарис Фаваз (3:1)
Оспина ДавидЯхья Айман 83' (Аль-Алива Абдулазиз ( 83') Лапорт ЭмерикАль-Амри Абдулела 84' (Аль-Фатил Мохаммед II ( 84') Аль-Ганам Султан 79' (Аль-Сулейхим Абдулмаджид ( 79') Теллес АлексОтавио ЭдмилсонАль-Хайбари Абдулла  53' 79' (Бушаль Наваф ( 79') Брозович Марсело  30' 66' (Аль-Хассан Али ( 66') Мане Садио  89'Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Немер МешариАлаа Наджар РахидКасем МохаммедЛаджами Али
Шехич ИбрагимАль-Хамсал Саид 68' (Аль-Самири Халед ( 68') Аль-Хабрани МохаммедРебошу ПедруХамзи Мансур 46' (Аль-Тарис Фаваз ( 46') У-Ён ЧонРодригеш Иву 68' (Масуд Найеф ( 68') Лисандро ЛопесНарей Халед 68' (Ал-Хайдар Ариф ( 68'  70') Шериф МохамедМартинш Фабиу 46' (Саид Ахмед Мохамед ( 46')
Запасные: Насер БандарАль-Хайдари МарванАль-Шанкити АбдуллаАль-Салем Абдулла
01 мая. Стадион "King Saud University Stadium".

Дисквалификация Криштиану Роналду была сокращена, и в минувший уик-энд он уже сыграл за свою клубную команду. Правда, звёздный португалец обошёлся тогда без результативных действий. Но «Аль-Наср» и так одержал в Про-лиге победу над «Аль-Халиджем». Единственный гол оказался на счету Лапорта.

Теперь – снова «Аль-Халидж». И матч навылет. Роналду опять в старте – вместе с Мане, Брозовичем, Отавио, Теллесом и так далее. Талиска, напомним, надолго травмирован. В финале победителю этой пары предстояло (ну и предстоит) сыграть с почти что безошибочным «Аль-Хилялем».

Неплохо «Аль-Наср» начал отчётный матч, довольно драйвово. У Роналду возникли два момента. Лапорт ему отдавал передачу, Криштиану ударил в левый угол, и Шехич спас свои ворота. Ещё навешивал Отавио, а Роналду пробил головой, и мяч направился поверх створа.

«Аль-Халидж» тоже сподобился на голевой шанс. Фабиу Мартинш сделал заброс, и Нарей ударил со второго этажа – оборачивавшийся Оспина глазами провожал мяч вне створа. Вскоре другим воротам поугрожал Отавио, откликнувшийся на прострел справа от Яхья. И тут мимо. Оставалось дождаться веского слова Роналду.

Шехич ошибся в своей штрафной под прессингом. Яхья отобрал мяч у чужого голкипера и отпасовал на Криштиану, который с правого угла штрафной площади хладнокровно закинул мяч в дальний угол ворот. Шехич не успел туда назад вернуться, и счёт стал 1:0. Чуть позже уже Роналду перспективно пасовал, а Яхья не смог переиграть вратаря.

К тридцатой минуте стал обострять Мане. Вроде вправо собрался Садио отдать мяч партнёру, но сохранил контроль над снарядом и пробил с шестнадцати метров сам. Шехич тут не сплоховал и перевёл на угловой. Через несколько минут Брозович в чужой штрафной ткнул мяч ногой в руку Чону. Чистый пенальти.

И ведь не Роналду пошёл исполнять одиннадцатиметровый, а Мане. Криштиану в это время стоял сзади и говорил что-то. Садио безупречно поразил с точки правый угол. Шехич остался на месте как вкопанный. 2:0 к перерыву. «Аль-Наср» без надрыва держал курс на финал Кубка Короля Саудовской Аравии.

Во втором тайме пришёл черёд Роналду оформлять дубль, параллельно доводя счёт до крупного. Красоты тут в забитом мяче не получилось, но голы же не пахнут, или как там говорят. Яхья сделал передачу для Криштиану к левой штанге, и португалец со второй попытки переиграл Шехича. 3:0.

Вышедшие на замены Саид Ахмед и аль-Тарис организовали гол «Аль-Халиджа». Первый прострелил справа, и второй замкнул в пустые ворота. Могло дело и до 3:2 дойти, ведь расслабились хозяева, и сначала Оспина вышел из ворот, чтобы в подкате выбить мяч из-под ног соперника, а через несколько секунд защитник на ленточке защитил ворота хозяев.

«Аль-Наср» прошёл в финал Кубка Короля Саудовской Аравии – там матч ожидается куда сложнее для команды Луиша Каштру. Хоть и оборвалась недавно рекордная победная серия у «Аль-Хиляля», всё равно эта команда котируется сейчас выше «Аль-Насра». Три последние очные встречи между ними остались за «Аль-Хилялем», включая одну товарищескую.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
01 Мая 2024 в 23:06
ай молодец кришти опяць в нормальной по силе лиге круто тащит.. кхе-кхе. )))
Sergey999
01 Мая 2024 в 23:14
Алох 72 где то отсас...ет)))
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