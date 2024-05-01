Роналду послал предупреждение соперникам

В четверг «Аль-Наср» проведёт полуфинальный матч Кубка короля – соперником Криштиану Роналду и компании будет «Аль-Халидж». Перед игрой звёздный Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Он представляет собой несколько фотографий футболиста, сделанных во время тренировки.

«Готов», - подписал фотографии Роналду, предупреждая своих соперников.

Матч «Аль-Наср» - «Аль-Халидж» стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.