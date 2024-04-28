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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду высказался после победы «Аль-Насра»

28 Апреля 2024 • 07:57 Комментировать

В рамках 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Насру» противостоял «Аль-Халидж». Встреча завершилась минимальной победой команды Криштиану Роналду со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Эмерик Лапорт.

После завершения встречи португальский бомбардир написал в социальных сетях следующее: «Рады этой победе. Нужно продолжать в том же духе».

После этого матча «Аль-Наср» набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Аль-Хилялю».

В этом сезоне местного чемпионата Криштиану сыграл 26 поединков, отметившись 29 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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