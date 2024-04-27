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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду вернулся и погряз в офсайдах: «Аль-Наср» голом Лапорта победил «Аль-Халидж»

27 Апреля 2024 • 22:58 Комментировать
Аль-Халидж
0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Изначально планировалось, что Криштиану Роналду из-за дисквалификации пропустит два матча «Аль-Насра», но по факту он пропустил лишь один. Клуб подал апелляцию, и она была удовлетворена. Поэтому против «Аль-Халиджа» Криштиану вышел в старте.

Протокол игры  
Аль-Халидж0:1Аль-Наср Эр-Рияд
  68'Лапорт Эмерик (0:1)
Шехич ИбрагимАль-Хамсал СаидАль-Хабрани МохаммедЛопес Лисандро II 64' (Аль-Шанкити Абдулла ( 64') Ребошу ПедруХамзи Мансур 82' (Аль-Хайдар Ариф ( 82') Naif Masoud  67' 88' (Аль-Мутаири Бандер ( 88') Родригеш ИвуНарей ХаледШериф Мохамед 82' (Аль-Салем Абдулла ( 82') Альтайерс Фаваз 65' (Мартинш Фабиу ( 65')
Запасные: Адамс МохаммедАль-Абдан ХамадАль-Хайдари МарванАль-Самири Халед
Оспина ДавидАль-Фатил Мохаммед IIЛапорт ЭмерикАль-Амри Абдулела  42' 46' (Аль-Хассан Али ( 46') Аль-Ганам СултанТеллес АлексАль-Хайбари АбдуллаБрозович МарселоОтавио ЭдмилсонГариб Абдуррахман 39' (Аль-Алива Абдулазиз ( 39') Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Немер МешариАль-Бушайль НавафАлаа Наджар РахидКассем МохаммедАфанди ФарисАль-Фарадж АбдулазизАман Авад
27 апреля. Стадион "Принс Мохамед бин Фахд".

Чуть больше недели назад «Аль-Наср» без Роналду и не без проблем справился с «Аль-Фейхой». Пропустив быстрый гол от бывшего спартаковца Фэшна Сакалы, «рыцари Неджда» не реализовали пенальти. Мане не смог отличиться с одиннадцатиметровой точки, зато потом оформил дубль. Ещё плюс гол аль-Амри – и вот победа «Аль-Насра» со счётом 3:1.

«Аль-Хиляль» с первого места далеко впереди по очкам, а «Аль-Ахли» из Джидды с третьей позиции – далеко позади. В такой ситуации «Аль-Насру», утвердившемуся на второй строчке, остаётся только играть в своё удовольствие. Чем команда Луиша Каштру и занимается. Пять викторий подряд она одержала в чемпионате и настраивалась в гостевой встрече с «Аль-Халиджем» на шестую.

Шериф на первых минутах поразил ворота Оспины из офсайда. Немного погодя Роналду получил заброс из глубины и пробил мимо вратаря в перекладину ворот хозяев. Но всё равно потенциальный гол не засчитали бы, ведь Криштиану забрался в положение «вне игры». На пятнадцатой минуте офсайд был и у Шерифа из «Аль-Халиджа», имевшего фиктивный момент с попаданием в штангу.

На пятнадцатой же минуте Роналду прокинул мяч мимо вратаря и отправил его в пустой створ. Но опять лайнсмен зажёг флажок – уже по традиции. Вскоре Криштиану на левом фланге отобрал мяч у аль-Хабрани, обыгрался коротко с Отавио и не пробил Шехича. В конце тайма Роналду справа вырывался на свидание с вратарём и снова забрался во «вне игры».

Абдуррахмана Гариба из состава гостей заменили из-за травмы. Криштиану до перерыва всё-таки имел момент в легитимной ситуации, но не переиграл Шехича. А в начале второго тайма едва не пропустили гости. Альтайерс подал слева, и Найер после скидки не попал в ворота. На 60-й минуте прилетела подача слева на Роналду, а тот сильно головой отрикошетил мяч от газона мимо створа.

Через пару минут Криштиану из явного офсайда пульнул сферу в правую штангу. Было «вне игры» у Роналду и ещё через десять с небольшим минут, но к тому времени «Аль-Наср» уже вёл в счёте. Брозович навесил слева со штрафного, и Лапорт головой переправил мяч куда надо (0:1). Хозяева, правда, могли восстановить статус-кво после углового, однако Нарею не хватило точности.

Шериф пробил в ближний угол ворот Оспины – вратарь гостей не дрогнул. Роналду трижды угрожал чужой рамке с левого полуфланга – один раз вообще ударил остро, но не в створ. Победа от «Аль-Насра» не ускользнула – шестая подряд во внутренней лиге. Криштиану раньше вернулся после дисквалификации и наколлекционировал кучу офсайдов – подкопил злость для будущих матчей.

Кирилл Иванцов

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Криштиану Роналду Аль-Халидж Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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