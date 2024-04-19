«Аль-Наср» чуть не опозорился без Роналду: только дубль Мане в концовке принёс волевую победу над середняком

«Аль-Наср» и «Аль-Фейха» сошлись в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 28-го тура состоялся 19 апреля на стадионе «Кинг Сауд».

Навязать борьбу «Аль-Хилялю» - задача архисложная. Команда Малкома вообще не проигрывает и почти не теряет очков. Поэтому «Аль-Наср» Криштиану Роналду может и идёт неплохо по сезону, но уступает уже 12 очков своему конкуренту. Постепенно можно прощаться с мыслями о чемпионстве. Хоть немного добавить интриги попытались в матче против «Аль-Фейха». Домашняя победа немного приближала к «Аль-Хилялю».

А добывать её пришлось без самого Криштиану Роналду, удалённого в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Место на острие атаки занял Садио Мане, а помогали ему активно Гариб и Отавио. Но не эти звёзды стали героями первых минут, а бывший нападающий «Спартака» Фэшн Сакала. Уже на седьмой минуте он раздал стиль: после передачи Нвакаеме ускорился на левом фланге, обыграл Теллеса, вошёл в штрафную площадь и точно пальнул в дальний угол – 0:1.

Через пару минут из похожей ситуации мог забивать Отавио, которого снабдил мячом Гариб. Но полузащитник «Аль-Наср» пробил в ближний угол, попав точно в грудь Стойковичу. Следующий сейв сербского голкипера пришёлся на выход Мане. Садио после шедеврального заброса Брозовича вывалился на Стойковича, имел уйму времени, но не смог прошить вратаря плотным ударом.

Невероятное давление «Аль-Насра» вылилось в лучший момент под занавес первого тайма. Кросс Отавио рукой остановил Гойко Цимирот, арбитр сбегал посмотреть повтор и вернулся с неутешительным для гостей решением – пенальти. Вот только Садио Мане пробил ужасно: сенегалец разбежался и просто с силой пальнул в небеса.

После перерыва давление «Аль-Насра» чуть ослабло, нереализованные момент надломили хозяев психологически. Только на исходе часа игрового времени наконец прошёл ещё один заброс Брозовича. Мане опять на рывке ушёл от защитника и сильно пробил, но из-под перекладины вытащил Стойкович. «Аль-Наср» много владел мячом, часто бил по воротам, однако процентов 80 ушли мимо створа и ничего опасного не принесли.

Назревала сенсация, но в концовке матча подустали гости, получив даже две пробоины. Сначала навес Алекса Теллеса от угла поля последовал на дальнюю штангу, где всех перевисел Аль-Амри, пробивший сильно и точно – 1:1. А затем наконец сработала связка Брозович – Мане. Марцело отдал низом на Садио, сенегалец развернул защитника и пробил не самым лучшим образом. Но в этот раз Стойкович неудачно сложился, рукой закинув мяч в сетку – 2:1.

А затем Мане и дубль оформил, сняв вопросы по победителя. В этот раз Садио всё сделал сам: подхватил мяч на фланге, сместился к центру, попутно обыграв двух защитников и прошил Стойковича сильным ударом низом – 3:1. В самой концовке гости ещё остались в меньшинстве – то Фэшн Сакала слишком активно бодался с Аль-Хайбари и арбитром, за что удостоился красной карточки.

Не случилось сенсационной осечки. Дубль Садио Мане принёс «Аль-Насру» волевую победу и позволил продолжить вяленькую погоню за «Аль-Хилялем» Малкома.