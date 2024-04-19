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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» чуть не опозорился без Роналду: только дубль Мане в концовке принёс волевую победу над середняком

19 Апреля 2024 • 20:01 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:1
Аль-Фейха

«Аль-Наср» и «Аль-Фейха» сошлись в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 28-го тура состоялся 19 апреля на стадионе «Кинг Сауд».

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд3:1Аль-Фейха
  6'Сакала Фэшн (0:1)
(1:1) Аль-Амри Абдулела72'  
(2:1) Мане Садио76'  
(3:1) Мане Садио82'  
Оспина ДавидАль-Амри АбдулелаАль-Фатил Мохаммед II 46' (Аль-Немер Мешари ( 46') Лапорт ЭмерикАль-Ганам СултанТеллес АлексАль-Хайбари Абдулла  88'Брозович Марсело 87' (Аль-Хассан Али ( 87') Отавио ЭдмилсонГариб Абдуррахман 86' (Аль-Алива Абдулазиз ( 86') Мане Садио  37' 90' (Аль-Фарадж Абдулазиз ( 90')
Запасные: Аль-Бушайль НавафАлаа Наджар РахидКассем МохаммедАфанди ФарисАман Авад
Стойкович ВладимирАль-Рашиди МохерАль-Хайбари СамиАль-Шуваиш ХусейнКонан ГисленАль-Сафари Абдулрахман 78' (Мадаш Султан ( 78') Цимирот Гойко  28' 84' (Рикардо Риллер ( 84') Аль-Харти Наваф 83' (Зидан Сауд ( 83') Сабири Абдельхамид  45' 90' (Аль-Лехияни Ахмед ( 90') Сакала Фэшн  88'Нвакаеме Энтони 79' (Кааби Ракан ( 79')
Запасные: Аль-Каби ХалидАль-Кайдхи МоханадАбдулазиз АбдулрауфHussam Majrashi
19 апреля. Стадион "Аль-Аввал Парк".

 

Навязать борьбу «Аль-Хилялю» - задача архисложная. Команда Малкома вообще не проигрывает и почти не теряет очков. Поэтому «Аль-Наср» Криштиану Роналду может и идёт неплохо по сезону, но уступает уже 12 очков своему конкуренту. Постепенно можно прощаться с мыслями о чемпионстве. Хоть немного добавить интриги попытались в матче против «Аль-Фейха». Домашняя победа немного приближала к «Аль-Хилялю».

А добывать её пришлось без самого Криштиану Роналду, удалённого в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Место на острие атаки занял Садио Мане, а помогали ему активно Гариб и Отавио. Но не эти звёзды стали героями первых минут, а бывший нападающий «Спартака» Фэшн Сакала. Уже на седьмой минуте он раздал стиль: после передачи Нвакаеме ускорился на левом фланге, обыграл Теллеса, вошёл в штрафную площадь и точно пальнул в дальний угол – 0:1.

Через пару минут из похожей ситуации мог забивать Отавио, которого снабдил мячом Гариб. Но полузащитник «Аль-Наср» пробил в ближний угол, попав точно в грудь Стойковичу. Следующий сейв сербского голкипера пришёлся на выход Мане. Садио после шедеврального заброса Брозовича вывалился на Стойковича, имел уйму времени, но не смог прошить вратаря плотным ударом.

Невероятное давление «Аль-Насра» вылилось в лучший момент под занавес первого тайма. Кросс Отавио рукой остановил Гойко Цимирот, арбитр сбегал посмотреть повтор и вернулся с неутешительным для гостей решением – пенальти. Вот только Садио Мане пробил ужасно: сенегалец разбежался и просто с силой пальнул в небеса.

После перерыва давление «Аль-Насра» чуть ослабло, нереализованные момент надломили хозяев психологически. Только на исходе часа игрового времени наконец прошёл ещё один заброс Брозовича. Мане опять на рывке ушёл от защитника и сильно пробил, но из-под перекладины вытащил Стойкович. «Аль-Наср» много владел мячом, часто бил по воротам, однако процентов 80 ушли мимо створа и ничего опасного не принесли.

Назревала сенсация, но в концовке матча подустали гости, получив даже две пробоины. Сначала навес Алекса Теллеса от угла поля последовал на дальнюю штангу, где всех перевисел Аль-Амри, пробивший сильно и точно – 1:1. А затем наконец сработала связка Брозович – Мане. Марцело отдал низом на Садио, сенегалец развернул защитника и пробил не самым лучшим образом. Но в этот раз Стойкович неудачно сложился, рукой закинув мяч в сетку – 2:1.

А затем Мане и дубль оформил, сняв вопросы по победителя. В этот раз Садио всё сделал сам: подхватил мяч на фланге, сместился к центру, попутно обыграв двух защитников и прошил Стойковича сильным ударом низом – 3:1. В самой концовке гости ещё остались в меньшинстве – то Фэшн Сакала слишком активно бодался с Аль-Хайбари и арбитром, за что удостоился красной карточки.

Не случилось сенсационной осечки. Дубль Садио Мане принёс «Аль-Насру» волевую победу и позволил продолжить вяленькую погоню за «Аль-Хилялем» Малкома.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Фейха Аль-Наср Эр-Рияд

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