Роналду объяснился за эпизод со своим удалением

Криштиану Роналду удалили с поля в концовке недавней игры против «Аль-Хиляля» в Суперкубке Саудовской Аравии после стычки с соперником. Появилась информация о том, что звёздного португальца решили дисквалифицировать на две игры.

Как сообщает Bolavip, «Аль-Наср» написал письмо в Дисциплинарный комитет. В нём клуб сообщил о том, что поведение Роналду нельзя считать позорным, как указал арбитр в протоколе. «Аль-Наср» объяснил действия Криштиану желанием поскорее ввести мяч в игру и назвал удаление незаслуженным. Клуб призвал комитет не выносить слишком суровое наказание.

Напомним, что Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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