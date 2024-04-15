Роналду объяснился за эпизод со своим удалением

Криштиану Роналду был удалён с поля в концовке недавнего поединка между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. В прессе появилась информация о том, что звёздного игрока решили отстранить на два матча.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, Роналду дал объяснения для Дисциплинарного комитета. Оправдывая своё поведение, футболист сказал, что просто хотел поскорее ввести мяч в поле из-за боковой линии. Своё удаление Криштиану назвал несправедливым.

Напомним, что Роналду удалили после стычки с игроком «Аль-Хиляля», который мешал ему быстро вернуть мяч в поле. Криштиану в ходе стычки выставлял локоть, хотя оппонент явно преувеличил последствия контакта.

Раскрыта причина удаления Роналду в матче с «Аль-Хилялем»

Роналду кулаком замахнулся на судью

Роналду раздражает фамилия Месси