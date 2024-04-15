Роналду решили дисквалифицировать – назван срок

Криштиану Роналду получил красную карточку в недавнем полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля». Португалец увидел перед собой красный свет после стычки с игроком команды-соперника. Роналду хотел быстро ввести мяч из аута, но Али Аль-Булайхи ему мешал. В результате футболисты потолкались, причём Криштиану выставлял локоть.

Частные источники сообщили Asharq Al-Awsat о том, что Дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Роналду на два матча. Таким образом, 39-летний форвард пропустит матчи против клубов «Аль-Фейха» (19 апреля) и «Аль-Халидж» (27 апреля).

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