Роналду может оказаться в суде - названа причина

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может быть вызван в суд в качестве свидетеля по делу своего брата Угу Динарте Сантуша Авейру. Об этом рапортует Corriere Torino.

По данным источника, в отношении родственника звездного футболиста возбуждено дело по мошенничеству. Заседание должно состояться 31 мая.

Напомним, что Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Контракт 39-летнего футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 25 поединках чемпионата Саудовской Аравии, в которых отметился 29 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.