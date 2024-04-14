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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду может оказаться в суде - названа причина

14 Апреля 2024 • 07:29 Комментировать

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может быть вызван в суд в качестве свидетеля по делу своего брата Угу Динарте Сантуша Авейру. Об этом рапортует Corriere Torino.

По данным источника, в отношении родственника звездного футболиста возбуждено дело по мошенничеству. Заседание должно состояться 31 мая.

Напомним, что Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Контракт 39-летнего футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 25 поединках чемпионата Саудовской Аравии, в которых отметился 29 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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