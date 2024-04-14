​Брат Бензема назвал тренера «Аль-Иттихада» «преступником»

Карьера Карима Бензема в Саудовской Аравии не складывается, он не может найти себя в своём клубе «Аль-Иттихад», и летом вполне может вернуться в Европу (но не факт, что в «Реал»). Его брат винит в злоключениях Карима аргентинского тренера Марсело Гальярдо - по его словам, тот неправильно использовал Бензема на поле, ставя его на левый фланг.

- Что? Карим играет сейчас слева? Гальярдо настоящий преступник. Так нельзя, это лишает смысла футбол Карима, - написал Гресси Бензема в социальной сети.

Напомним, что до Саудовской Аравии Карим целых четырнадцать лет отыграл в мадридском «Реале».