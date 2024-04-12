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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Ракитич высказался об инциденте с плетью после Суперкубка Саудовской Аравии

12 Апреля 2024 • 19:17 Комментировать

Экс-игрок «Барселоны», «Севильи» и сборной Хорватии Иван Ракитич, который сейчас защищает цвета «Аль-Шараба», высказался об инциденте, который произошёл во вчерашнем матче за Суперкубок Саудовский Аравии

Напомним, в четверг «Аль-Хиляль» одержал победу над клубом «Аль-Иттихад» со счётом 4:1. По окончании встречи болельщик «Аль-Иттихада» ударил плетью форварда клуба Абдерразака Хамдалла.

- Эта ситуация не способствует имиджу футбола в этой стране, я удивился этому. Надеюсь, что будут приняты необходимые решения.

Скажу, что в Саудовской Аравии всё хорошо организовано. Да, не как в Европе, уровень пониже, но страна прогрессирует и идёт в правильном направлении, - цитирует хорватского футболиста Mundo Deportivo.


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Иван Ракитич Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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