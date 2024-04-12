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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Агент Сафонов полагает, что Малком уедет в топ-чемпионат

12 Апреля 2024 • 17:15 Комментировать

Вечером четверга «Аль-Хиляль» бывшего нападающего питерского «Зенита» Малкома Фелипе завоевал трофей. Клуб стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии. Сам Малком оформил дубль.

Известный футбольный агент Алексей Сафонов предрекает, что Малком отправится из Саудовской Аравии в будущем играть в топовый европейский чемпионат.

«Высококлассный игрок и неважно, где он играет — везде держит уровень. Уважающий себя спортсмен не поедет в Саудовскую Аравию в 25-26 лет. Думаю, Малком оттуда поедет в Англию, Италию или Испанию. 100% потянет там», - делится Сафонов с Legalbet.

Всего в этом сезоне у 27-летнего бразильца в активе уже 20 забитых голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сафонов Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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