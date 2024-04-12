После финала Суперкубка Саудовской Аравии фанат плетью ударил игрока «Аль-Иттихада»

В четверг, 11 апреля, состоялся матч за Суперкубок Саудовской Аравии, встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль».

Победу со счётом 4:1 одержал «Аль-Хиляль», за который выступает бывший футболист «Зенита» Малком, владеющий российским гражданством.

После матча пострадал нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла, которому досталось от одного из болельщиков команды. В сети распространяется видеоролик, на котором видно, как болельщик достал плеть и несколько раз ударил марокканца.

Хамдалла выступает за «Аль-Иттихад» с 2022 года, до этого он играл за «Аль-Наср».