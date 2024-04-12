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Саудовская Аравия. Премьер-лига

После финала Суперкубка Саудовской Аравии фанат плетью ударил игрока «Аль-Иттихада»

12 Апреля 2024 • 00:46 Комментировать (1)

В четверг, 11 апреля, состоялся матч за Суперкубок Саудовской Аравии, встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль».

Победу со счётом 4:1 одержал «Аль-Хиляль», за который выступает бывший футболист «Зенита» Малком, владеющий российским гражданством.

После матча пострадал нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла, которому досталось от одного из болельщиков команды. В сети распространяется видеоролик, на котором видно, как болельщик достал плеть и несколько раз ударил марокканца.

Хамдалла выступает за «Аль-Иттихад» с 2022 года, до этого он играл за «Аль-Наср».


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Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Абдерразак Хамдалла ещё теги
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12 Апреля 2024 в 01:02
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