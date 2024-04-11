Роналду раздражает фамилия Месси

Криштиану Роналду провёл уже почти полтора сезона в Саудовской Аравии в составе «Аль-Насра». Фанаты команд-соперников регулярно пытаются вывести звёздного португальца из себя. Чтобы добиться желаемого, они скандируют с трибун фамилию Лионеля Месси.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на talkSPORT, Роналду «раздражают» выкрики фамилии Месси во время игр в Саудовской Аравии.

Стоит напомнить, что недавно Криштиану Роналду дисквалифицировали за демонстрацию неприличного жеста в адрес трибун, откуда по ходу матча доносилась фамилия Месси. А в последней игре против «Аль-Хиляля» Роналду получил красную карточку – перед этим фанаты тоже скандировали фамилию Месси.

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