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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду раздражает фамилия Месси

11 Апреля 2024 • 15:15 Комментировать

Криштиану Роналду провёл уже почти полтора сезона в Саудовской Аравии в составе «Аль-Насра». Фанаты команд-соперников регулярно пытаются вывести звёздного португальца из себя. Чтобы добиться желаемого, они скандируют с трибун фамилию Лионеля Месси.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на talkSPORT, Роналду «раздражают» выкрики фамилии Месси во время игр в Саудовской Аравии.

Стоит напомнить, что недавно Криштиану Роналду дисквалифицировали за демонстрацию неприличного жеста в адрес трибун, откуда по ходу матча доносилась фамилия Месси. А в последней игре против «Аль-Хиляля» Роналду получил красную карточку – перед этим фанаты тоже скандировали фамилию Месси.

Раскрыта причина удаления Роналду в матче с «Аль-Хилялем»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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