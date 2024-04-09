Назван срок возможной дисквалификации Роналду

Криштиану Роналду получил красную карточку в концовке матча с «Аль-Хилялем» после стычки с противником около поля. Звёздный форвард «Аль-Насра» теперь может быть наказан согласно дисциплинарному регламенту.

Как сообщает AS, ссылаясь на Al Riyadiya, Роналду угрожает дисквалификация на два матча. Кроме того, 39-летнего футболиста могут оштрафовать.

Стоит напомнить, что недавно Криштиану Роналду уже отбывал дисквалификацию в Саудовской Аравии. Тогда португальца наказывали за демонстрацию неприличного жеста.

Добавим, что «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» со счётом 1:2.

Раскрыта причина удаления Роналду в матче с «Аль-Хилялем»

Роналду кулаком замахнулся на судью

Роналду не заслужил удаления – судья ошибся