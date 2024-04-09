Раскрыта причина удаления Роналду в матче с «Аль-Хилялем»

Криштиану Роналду накануне получил прямую красную карточку в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля». Португалец увидел перед собой красный свет после стычки с Али Аль-Булаихи около поля. Роналду пытался быстро взять мяч, чтобы вернуть его в игру, но соперник мешал.
Журналистам Al Riyadiya удалось узнать причину удаления Роналду, которую главный арбитр указал в протоколе. Там написано, что Криштиану наказали за «недостойное поведение» и применение «чрезмерной силы» в виде удара локтем.
Напомним, что «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» с результатом 1:2.
Роналду кулаком замахнулся на судью
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