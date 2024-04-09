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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Раскрыта причина удаления Роналду в матче с «Аль-Хилялем»

09 Апреля 2024 • 16:22 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд

Криштиану Роналду накануне получил прямую красную карточку в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля». Португалец увидел перед собой красный свет после стычки с Али Аль-Булаихи около поля. Роналду пытался быстро взять мяч, чтобы вернуть его в игру, но соперник мешал.

Журналистам Al Riyadiya удалось узнать причину удаления Роналду, которую главный арбитр указал в протоколе. Там написано, что Криштиану наказали за «недостойное поведение» и применение «чрезмерной силы» в виде удара локтем.

Напомним, что «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» с результатом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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