Раскрыта причина удаления Роналду в матче с «Аль-Хилялем»

Криштиану Роналду накануне получил прямую красную карточку в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля». Португалец увидел перед собой красный свет после стычки с Али Аль-Булаихи около поля. Роналду пытался быстро взять мяч, чтобы вернуть его в игру, но соперник мешал.

Журналистам Al Riyadiya удалось узнать причину удаления Роналду, которую главный арбитр указал в протоколе. Там написано, что Криштиану наказали за «недостойное поведение» и применение «чрезмерной силы» в виде удара локтем.

Напомним, что «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» с результатом 1:2.

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