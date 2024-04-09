Роналду молчит после удаления

В понедельник вечером «Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Хиляля» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии – 1:2. В концовке встречи прямую красную карточку по итогам стычки с соперником получил нападающий Криштиану Роналду.

Часто после игр Роналду делает публикации в социальных сетях, в которых выражает свои эмоции. На этот раз звёздный португалец молчит – новых публикаций на его страничках до сих пор нет. Судя по всему, Криштиану очень огорчён из-за неудачи команды и своего удаления с поля.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

Роналду кулаком замахнулся на судью

Роналду не заслужил удаления – судья ошибся