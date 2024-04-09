Роналду забуксовал: у звёздного нападающего два матча подряд без голевых действий

Накануне состоялся поединок ½ финала Суперкубка Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем». Команда Криштиану Роналду потерпела поражение со счетом 1:2.

Стоит отметить, что звездный португальский бомбардир не отметился голевыми действиями и на 86-й минуте получил красную карточку. Это второй матч подряд для пятикратного обладателя «Золотого мяча» без результативных действий.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 25 поединков, в которых записал на свой счет 29 забитых мячей (восемь – с пенальти) и десять результативных передач.