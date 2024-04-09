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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Хиляль» с Малкомом обновил мировой рекорд по количеству побед подряд

09 Апреля 2024 • 08:01 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд

Саудовский «Аль-Хиляль» продолжает обновлять историю мирового футбола. По итогам полуфинала Суперкубка страны команда довела свою победную серию до 33 матчей во всех турнирах.

В последний раз «Аль-Хиляль» ушёл с поля побеждённым больше восьми месяцев назад - в июле 2023 года.

Добавим, что в составе команды выступает бывший нападающий «Зенита» Малком. Именно его гол помог «Аль-Хилялю» одолеть «Аль-Наср» с Криштиану Роналду (2:1) и выйти в финал турнира.

В национальном чемпионате «Аль-Хиляль» также лидирует и движется к чемпионскому титулу.

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Евро-Футбол.Ру,
Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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