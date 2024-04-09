Тренер «Аль-Хиляля»: «Роналду теряет голову, когда проигрывает»

Наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш высказал мнение об удалении звездного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду во вчерашнем поединке Суперкубка Саудовской Аравии.

«Криштиану является одним из самых значимых игроков в мире футбола. Он пример для многих, но Роналду не привык проигрывать. Криштиану теряет голову, когда терпит неудачу. Он теряет умственную и эмоциональную концентрацию в таких поединках», - передает слова специалиста O Jogo.

Напомним, что 39-летний Роналду получил красную карточку на 86-й минуте матча. Поединок завершился победой «Аль-Хиляля» со счетом 2:1.