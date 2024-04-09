Тренер «Аль-Насра» объяснил, почему Роналду удалён несправедливо

Наставник «Аль-Насра» Луиш Каштру прокомментировал удаление главной звезды команды Криштиану Роналду во вчерашнем матче Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля».

«Соперник пожаловался на удар по лицу, воспользовавшись контактом с Криштиану. Я посмотрел повтор, там не было никакого прикосновения к лицу. Судья показал Роналду красную карточку из-за театрального этюда соперника», - передает слова специалиста Ge.Globo.

Напомним, что Криштиану был удален с поля в самой концовке встречи. После этого он замахнулся в адрес рефери. Встреча завершилась поражением «Аль-Насра» со счетом 1:2.