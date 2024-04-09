Перед удалением Роналду фанаты скандировали фамилию Месси

В социальных сетях продолжают появляться видео нашумевшего инцидента с удалением форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче против «Аль-Хиляля». На одном из видео слышно, как во время стычки между игроками команд поклонники «Аль-Хиляля» скандируют фамилию Лионеля Месси.

Дальше судья показывает Роналду красную карточку, что привело публику на трибуне в восторг.

Ранее мы анализировали эпизод и выступили с мнением, что арбитр удалил Роналду незаслуженно – действие не тянуло на прямую красную карточку. Правда, нужно учитывать и тот факт, что у Криштиану уже была жёлтая карточка.

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