Роналду не заслужил удаления – судья ошибся

В понедельник вечером «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» со счётом 2:1 в принципиальной битве полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии. В концовке игры Криштиану Роналду получил прямую красную карточку по итогу стычки около поля. Португалец пытался быстро ввести мяч из аута, а соперник мешал ему.

В социальных сетях появилось видео этого момента, снятое с ближней трибуны. По этому видео можно сделать вывод – прямой красной карточки Роналду не заслуживал. Когда португалец схватил мяч в руки, Аль-Булаихи изначально сам сделал несколько движений к Криштиану, блокируя его движение и провоцируя. Роналду, конечно, немного поработал локтем, но акцентированного удара не было. Аль-Булаихи явно преувеличил последствия контакта, став корчиться от боли и кататься по газону.

Роналду кулаком замахнулся на судью

Роналду получил прямую красную карточку в Саудовской Аравии