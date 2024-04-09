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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду не заслужил удаления – судья ошибся

09 Апреля 2024 • 01:06 Комментировать (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд

В понедельник вечером «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» со счётом 2:1 в принципиальной битве полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии. В концовке игры Криштиану Роналду получил прямую красную карточку по итогу стычки около поля. Португалец пытался быстро ввести мяч из аута, а соперник мешал ему.

В социальных сетях появилось видео этого момента, снятое с ближней трибуны. По этому видео можно сделать вывод – прямой красной карточки Роналду не заслуживал. Когда португалец схватил мяч в руки, Аль-Булаихи изначально сам сделал несколько движений к Криштиану, блокируя его движение и провоцируя. Роналду, конечно, немного поработал локтем, но акцентированного удара не было. Аль-Булаихи явно преувеличил последствия контакта, став корчиться от боли и кататься по газону.

Роналду кулаком замахнулся на судью

Роналду получил прямую красную карточку в Саудовской Аравии

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
09 Апреля 2024 в 01:37
А-ха-ха-ха.. 😀
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