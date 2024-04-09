Роналду кулаком замахнулся на судью

Криштиану Роналду был удалён с поля после стычки с игроком «Аль-Хиляля», в завершении которой португалец то ли оттолкнул, то ли ударил соперника. С общего кадра эпизод было сложно рассмотреть, а детальные повторы наверняка просочатся с социальные сети позже.

Удивительно и то, как Роналду отреагировал на красную карточку. Когда 39-летний футболист увидел перед собой красный свет, он сжал руку в кулак и замахнулся на судью, когда тот уже отворачивался. Казалось, Криштиану сейчас нанесёт удар, но, к счастью, он овладел эмоциями и воздержался от того, за что бы его надолго дисквалифицировали.

«Аль-Наср» проиграл в гостях у «Аль-Хиляля» - 1:2.