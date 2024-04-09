Роналду получил прямую красную карточку в Саудовской Аравии

В понедельник вечером в Саудовской Аравии проходил большой матч – «Аль-Хиляль» против «Аль-Насра». В концовке второго тайма при счёте 2:0 в пользу лидера местной лиги («Аль-Хиляля») игрок хозяев в подкате выбил мяч за боковую линию поля. Криштиану Роналду пытался схватить мяч, чтобы быстро ввести его из аута, но соперник стал мешать звёздному португальцу. Завязалась стычка, и Роналду то ли оттолкнул, то ли ударил оппонента. Тот, конечно же, принялся корчиться от боли.

К месту событий сбежались игроки двух команд, пошли выяснения отношений. В итоге Роналду получил прямую красную карточку!

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» со счётом 2:1.