Роналду психанул и удалился, Малком забил: «Аль-Хиляль» одержал 33-ю победу подряд, выбив «Аль-Наср» из Суперкубка Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» сошлись в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Матч состоялся 8 апреля в городе Абу-Даби.

Суперкубок Саудовской Аравии разыгрывают по новой схеме, давненько уже опробованной в Италии и Испании. Начинают с полуфиналов, победили которых сходятся в финале. И вот, уже на стадии 1/2 сошлись «Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Аль-Хиляль» Малкома, сносящий всех и вся на своём пути. На данный момент победная серия составляет 32 (!) матча. Команду Жорже Жезуша никто не может остановить во всех турнирах с 21 сентября прошлого года. Фантастический результат.

Так что фаворитом считался «Аль-Хиляль», и начал он с опасной атаки. Аль-Давсари с линии штрафной площади плотно пробил, Давид Оспина парировал не очень удачно, а Майкл добавлял с пары метров, но не попал в створ. В следующем эпизоде как раз голкипер «Аль-Насра» сыграл решающую роль. Аль-Хамдан выиграл верх и в центре штрафной площади скинул на аль-Шахрани. Тот в касание пробил в угол, но Оспина потащил, совершив классный сейв.

А что же Криштиану Роналду, спросите вы? Португалец был совсем незаметен, его команда тоже играла скромно. Они всем скопом сверкнули только на шестой добавленной к первому тайму минуте. Садио Мане разогнался, от правого угла штрафной площади забросил к центру, набежавший КриРо стянул на себя внимание, а Отавио замкнул точным ударом головой. И всё бы хорошо, но в офсайд попал португалец – гол не засчитали. А другой португалец (Криштиану Роналду) получил жёлтую карточку за споры с арбитром.

Вторую половину встречи «Аль-Хиляль» опять начал с преимуществом. Абдулхамид прогулочным шагом пробежался по бровке, сопротивления не встретил и навесил справа. Аль-Хамдану тоже никто не мешал пробить с шести метров, но тот умудрился послать мяч выше перекладины.

Прошло десять минут и Малком вылетел на рандеву с Оспиной. Бразилец выманил голкипера, сильно ушёл в край и прострели чуть назад. Передача на аль-Давсари была понятной, но Халифа замешкался и его удар накрыли.

Но давление «Аль-Хиляля» всё-таки принесло свои плоды. По истечении часа игрового времени отличился-таки аль-Давсари. Наконец воспользовался он шикарной обостряющей передачей Милинковича-Савича из глубины, ворвался в штрафную площадь левее центра и точно пробил в дальний угол – 1:0. А затем за дело взялся Малком. Пристрелочным кручённым ударом с угла штрафной площади бразилец сотряс штангу ворот Оспины. Наладил прицел и вышел на второй заход.

Теперь уже Малкома отправили замыкать кросс Майкла с правого фланга. Экс-игрок «Зенита» не подвёл, завершил быструю атаку точным ударом головой с линии вратарской – 2:0. В концовке Малком мог и дубль оформлять, но сильным ударом в ближний угол прошить Оспину не получилось.

«Аль-Наср» от таких ударов не оправился, а Криштиану Роналду был ещё и удалён за неспортивное поведение – ничего у него не получалось в этот вечер, только споры с арбитром. Удивительно, но на 9-й добавленной минуте в меньшинстве гости ещё сподобились на гол престижа. Это Садио Мане за два касания разобрался, замкнув прострел Гариба - 2:1. Правда, этот мяч уже ничего не решил. По делу выиграл «Аль-Хиляль», одержал 33-ю (!) победу подряд и вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии.