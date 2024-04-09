Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду психанул и удалился, Малком забил: «Аль-Хиляль» одержал 33-ю победу подряд, выбив «Аль-Наср» из Суперкубка Саудовской Аравии

09 Апреля 2024 • 00:38 Комментировать (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» сошлись в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Матч состоялся 8 апреля в городе Абу-Даби.

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд2:1Аль-Наср Эр-Рияд
(1:0) Аль-Давсари Халифа61'  
(2:0) Малком Филипе72'  
  Мане Садио (2:1)
БоноАбдулхамид СаудКулибали КалидуАль-Булаихи Али  86' 90' (Аль-Тамбакти Хассан ( 90') Аль-Шахрани Яссер 75' (Канно Мохамед ( 75') Аль-Давсари Халифа  28'Невеш РубенМилинкович-Савич Сергей  35'Малком ФилипеАль-Хамдан Абдулла 75' (Лоди Ренан ( 75') Майкл
Запасные: _Al Faraj S.Аль-Овайс МохаммедАль-Брейк МохаммедАль-Кахтани МохаммедАль-Давсари НассерАль-Шехри Салех
Оспина ДавидЛаджами Али  54' 77' (Гариб Абдуррахман ( 77') Аль-Фатил Мохаммед IIЛапорт ЭмерикАль-Ганам СултанТеллес АлексОтавио ЭдмилсонАль-Хайбари АбдуллаБрозович МарселоМане СадиоРоналду Криштиану  45'  86'
Запасные: Аль-Алива АбдулазизАль-Немер МешариАлаа Наджар РахидКасем Мохаммед_Aman A.Аль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Хассан АлиБушаль Наваф
08 апреля. Стадион "Mohammed Bin Zayed Stadium".

 

Суперкубок Саудовской Аравии разыгрывают по новой схеме, давненько уже опробованной в Италии и Испании. Начинают с полуфиналов, победили которых сходятся в финале. И вот, уже на стадии 1/2 сошлись «Аль-Наср» Криштиану Роналду и «Аль-Хиляль» Малкома, сносящий всех и вся на своём пути. На данный момент победная серия составляет 32 (!) матча. Команду Жорже Жезуша никто не может остановить во всех турнирах с 21 сентября прошлого года. Фантастический результат.

Так что фаворитом считался «Аль-Хиляль», и начал он с опасной атаки. Аль-Давсари с линии штрафной площади плотно пробил, Давид Оспина парировал не очень удачно, а Майкл добавлял с пары метров, но не попал в створ. В следующем эпизоде как раз голкипер «Аль-Насра» сыграл решающую роль. Аль-Хамдан выиграл верх и в центре штрафной площади скинул на аль-Шахрани. Тот в касание пробил в угол, но Оспина потащил, совершив классный сейв.

А что же Криштиану Роналду, спросите вы? Португалец был совсем незаметен, его команда тоже играла скромно. Они всем скопом сверкнули только на шестой добавленной к первому тайму минуте. Садио Мане разогнался, от правого угла штрафной площади забросил к центру, набежавший КриРо стянул на себя внимание, а Отавио замкнул точным ударом головой. И всё бы хорошо, но в офсайд попал португалец – гол не засчитали. А другой португалец (Криштиану Роналду) получил жёлтую карточку за споры с арбитром.

Вторую половину встречи «Аль-Хиляль» опять начал с преимуществом. Абдулхамид прогулочным шагом пробежался по бровке, сопротивления не встретил и навесил справа. Аль-Хамдану тоже никто не мешал пробить с шести метров, но тот умудрился послать мяч выше перекладины.

Прошло десять минут и Малком вылетел на рандеву с Оспиной. Бразилец выманил голкипера, сильно ушёл в край и прострели чуть назад. Передача на аль-Давсари была понятной, но Халифа замешкался и его удар накрыли.

Но давление «Аль-Хиляля» всё-таки принесло свои плоды. По истечении часа игрового времени отличился-таки аль-Давсари. Наконец воспользовался он шикарной обостряющей передачей Милинковича-Савича из глубины, ворвался в штрафную площадь левее центра и точно пробил в дальний угол – 1:0. А затем за дело взялся Малком. Пристрелочным кручённым ударом с угла штрафной площади бразилец сотряс штангу ворот Оспины. Наладил прицел и вышел на второй заход.

Теперь уже Малкома отправили замыкать кросс Майкла с правого фланга. Экс-игрок «Зенита» не подвёл, завершил быструю атаку точным ударом головой с линии вратарской – 2:0. В концовке Малком мог и дубль оформлять, но сильным ударом в ближний угол прошить Оспину не получилось.

«Аль-Наср» от таких ударов не оправился, а Криштиану Роналду был ещё и удалён за неспортивное поведение – ничего у него не получалось в этот вечер, только споры с арбитром. Удивительно, но на 9-й добавленной минуте в меньшинстве гости ещё сподобились на гол престижа. Это Садио Мане за два касания разобрался, замкнув прострел Гариба - 2:1. Правда, этот мяч уже ничего не решил. По делу выиграл «Аль-Хиляль», одержал 33-ю (!) победу подряд и вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср

Новости по матчу

Сегодня, 09 Апреля
00:38
Роналду психанул и удалился, Малком забил: «Аль-Хиляль» одержал 33-ю победу подряд, выбив «Аль-Наср» из Суперкубка Саудовской Аравии 1
07 Апреля
22:44
Прогноз на точный счёт матча Аль-Хиляль — Аль-Наср Суперкубка Саудовской Аравии — 8 апреля 2024
21:30
Ставка и прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср Суперкубка Саудовской Аравии — 8 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
09 Апреля 2024 в 00:47
Страдания Гешы и его горе-фанатиков продолжаются.. 🤣 Третий год без трофеев.. Это "рекорд" для Гешы.. Он их любит.. Месси, Месси!!.. А-ха-ха-ха.. 😀👍👏🎸🍓🏏🪠
Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» «Ливерпуль» выбрал нового тренера «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ «Ювентус» одержал непростую и важную победу над «Фиорентиной» Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду
Спортивные новости
«Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Крикунов рассказал, кто в этом сезоне выиграет Кубок Гагарина Крикунов: «Овечкин — симбиоз таланта от рождения и трудолюбия» Крикунов — о Фёдорове: «У него был высокий уровень понимания игры» «Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
08 Апреля
16:53 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» восхитился Роналду 2
07 Апреля
21:32 · Англия. Премьер-лига
Лукаку с высокой вероятностью переедет в Саудовскую Аравию
06 Апреля
20:27 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» может вернуться в Испанию слухи
11:40 · Саудовская Аравия
Бензема не исключает, что летом вернётся в Европу
09:12 · Саудовская Аравия
Голевая серия Роналду прервалась
07:59 · Саудовская Аравия
Роналду написал четыре слова после тяжёлой победы «Аль-Насра» 1
05 Апреля
12:14 · Саудовская Аравия
Роналду зовёт легенду «Реала» в «Аль-Наср»
11:39 · Саудовская Аравия
Кафу назвал звёздного нападающего, который нужен любой команде
11:31 · Саудовская Аравия
Неймар стал четвёртым футболистом, заработавшим миллиард
04 Апреля
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продаёт звезду – клуб связался с саудовцами
03 Апреля
17:19 · Бразилия
Отец Неймара отреагировал на информацию о возвращении звезды в «Сантос»
09:23 · Испания. Ла Лига
Роналду повторил достижение 13-летней давности
09:02 · Саудовская Аравия
​«Продолжай разрывать соперников!» – пользователи соцсетей о результативной игре Роналду
07:52 · Саудовская Аравия
Пирс Морган отреагировал на хет-трик Роналду
07:06 · Саудовская Аравия
Роналду написал три слова после победы 8:0 1
Все новости