«Аль-Наср» восхитился Роналду

«Аль-Наср» опубликовал в социальных сетях несколько фотографий Криштиану Роналду с тренировки. Клуб восхитился высоким уровнем технической оснащённости 39-летнего португальца.

«Просто номер 7. И его нескончаемый набор навыков», - так «Аль-Наср» подписал фотографии.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 календарного года.

В понедельник вечером «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии сыграет против «Аль-Хиляля». Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.