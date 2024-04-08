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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» восхитился Роналду

08 Апреля 2024 • 16:53 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Наср Эр-Рияд
Через 5 ч. 10 мин.

«Аль-Наср» опубликовал в социальных сетях несколько фотографий Криштиану Роналду с тренировки. Клуб восхитился высоким уровнем технической оснащённости 39-летнего португальца.

«Просто номер 7. И его нескончаемый набор навыков», - так «Аль-Наср» подписал фотографии.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 календарного года.

В понедельник вечером «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии сыграет против «Аль-Хиляля». Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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