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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема не исключает, что летом вернётся в Европу

06 Апреля 2024 • 11:40 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
...
Аль-Вахда Мекка
08.04 20:00

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не стал исключать, что летом покинет Саудовской Аравии. Напомним, в январе француз был связан с арендой в «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

«Возвращение в Европу? Давайте посмотрим. В настоящий момент я сфокусирован на выступлениях за «Аль-Иттихад». Тем не менее, я ещё не знаю, что произойдёт в будущем. Каждый день появляются различные новости. Посмотрим, что произойдёт», – цитирует Бензема журналист Фабрицио Романо.

В этом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Бензема отметился 9 голами и 7 ассистами. 36-летний нападающий недоволен своим положением в нынешнем клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда

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