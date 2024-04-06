Бензема не исключает, что летом вернётся в Европу

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не стал исключать, что летом покинет Саудовской Аравии. Напомним, в январе француз был связан с арендой в «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

«Возвращение в Европу? Давайте посмотрим. В настоящий момент я сфокусирован на выступлениях за «Аль-Иттихад». Тем не менее, я ещё не знаю, что произойдёт в будущем. Каждый день появляются различные новости. Посмотрим, что произойдёт», – цитирует Бензема журналист Фабрицио Романо.

В этом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Бензема отметился 9 голами и 7 ассистами. 36-летний нападающий недоволен своим положением в нынешнем клубе.